Батуми примет фестиваль сельского туризма

19 ноя. 4:29

На площади Европы в Батуми 20 ноября пройдет фестиваль сельского туризма "Гандагана" с множеством гастрономических и развлекательных мероприятий. Об этом рассказали организаторы.

В центре города все пять муниципалитетов Аджарии представят свои продукты, ремесло, традиции и фольклор. Главной темой фестиваля станет аджарская вышивка, ее образцами украсят все фестивальное пространство.

В течение дня гости праздника смогут принять участие в хореографических и кулинарных мастер-классах, а также научиться готовить чурчхелу.

В рамках фестиваля пройдет кулинарный конкурс, где команды приготовят несколько старинных блюд из книги "Кулинарное путешествие в Аджарию".