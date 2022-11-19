Уже в декабре на курорте "Эльбрус" заработает новая парковка

19 ноя. 2:32

Уже в декабре на федеральной трассе А-158, единственной, ведущей к Эльбрусу, заработает новая парковка на 800 автомобилей, сообщил сегодня генеральный директор компании "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Новую парковку на 800 мест, расположенную между Терсколом и поляной Азау, планируем запустить в декабре. Она расположена по левой стороне федеральной автодороги А-158", - рассказал Тимижев, добавив, что сейчас там проводятся пусконаладочные работы.

Для защиты от схода селей и лавин в районе парковки построены специальные сооружения, а на время мощных длительных снегопадов парковочная площадь будет закрываться. Также вскоре в центральной части поляны Азау в районе села Терскол появятся новая объездная дорога, подъездная дорога к гостиницам, а также современная зона для отдыха, шопинга и проведения развлекательных и торжественных мероприятий. Уже благоустраивается 4,5 тыс кв м территории.