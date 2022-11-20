Индия опередила все страны АТР по потреблению угля 

С начала кризиса на Украине темпы производства электроэнергии за счет угля в Индии оказались гораздо выше, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Будучи третьей страной в мире по выбросу парниковых газов, Индия сталкивается с серьезными проблемами в процессе снижения углеродного следа.

Reuters отмечает, что уголь обеспечивает три четверти электрогенерации в стране, которая представила стратегию декарбонизации на климатическом саммите ООН COP27, состоявшемся на этой неделе. Индия - последняя из пяти крупнейших экономик мира, обнародовавших план по сокращению выбросов.

Использование угля по всему миру, в том числе и для электрогенерации, возросло с конца февраля, цены на другие энергоносители увеличилась, подорвав усилия по переходу на экологически чистое топливо. Индия по использованию угля для производства электроэнергии опередила своих региональных соседей.

Министерство энергетики страны не ответило на запрос о комментарии. Ранее в ответ на вопрос об использовании угля правительство ссылалось на более низкие выбросы на душу населения по сравнению с более богатыми странами и растущую генерацию за счет возобновляемых источников.

По официальной информации, с марта по октябрь электрогенерация за счет угля в стране увеличилась на 10% в ежегодном исчислении до 757,82 тВт/ч в связи с ростом энергопотребления из-за жары и возобновлением экономической активности. Правительство ожидает, что объемы генерации электроэнергии в финансовом году, который завершится в марте 2023 года, будут расти самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие.

По данным независимого исследовательского центра Ember, производство электроэнергии за счет угля в Индии с марта по август росло в 14 раз быстрее, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Спрос на электроэнергию в стране рос в два раза быстрее, чем в соседних странах, из-за жары и экономического восстановления.

Только в Европе темпы электрогенерация за счет угля увеличивались быстрее, чем в Индии, в связи с попытками стран блока сократить свою зависимость от российских поставок.

Индия и Япония - единственные страны в Азии, где за полгода общая электрогенерация увеличилась за счет угля.

На саммите COP27 Нью-Дели озвучил свое желание договориться о том, чтобы страны постепенно отказались от всех видов ископаемого топлива, а не только от угля, как в прошлом году.

Усилия по продвижению чистой энергетики

Государственная компания Coal India, крупнейший производитель угля в стране, увеличил добычу, чтобы удовлетворить внутренний спрос. В марте-октябре производство компании выросло на 13,5% в ежегодном исчислении до рекордного уровня в 432 млн тонн.

По данным консалтингового агентства Coalmint, импорт энергетического угля, в основном используемого для энергогенерации, вырос более чем на четверть в тот же период. Темпы закупок оказались в два раза выше по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.

”Как и в Китае, в Индии использование угля для производства энергии связано с внутренним спросом. Чем выше спрос, тем больше генерация”, - объясняет Джейк Хорслен, аналитик из Energy Aspects.

В Китае строгая политика ”нулевого ковида” и соответствующие ограничения, а также увеличение генерации за счет гидроэнергетики и возобновляемых источников, привели к снижению использования угля.

Консалтинговая компания Wood Mackenzie прогнозирует, что производство энергии за счет угля в Индии увеличится на 10% в 2022 году по сравнению с годом ранее. В Китае аналогичный показатель снизится незначительно.

Индийское правительство заявило, что намерено добиться нулевых выбросов к 2070 году. По официальным данным, несмотря на рост спроса на уголь, генерация за счет возобновляемых источников выросла на 21% с марта по октябрь.

По словам Хетала Ганди, главы отдела исследований в CRISIL Market Intelligence, в ближайшее десятилетие Индия намерена увеличить энергогенерацию за счет чистых источников энергии на 360 ГВт, в связи с чем доля угля в производстве электроэнергии снизится на 40-45% к 2032 финансовому году.