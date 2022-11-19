Россиянам предложили недорого отдохнуть в азиатской стране на Новый год

19 ноя. 6:24

Туроператор ПАКС начал продажу недорогих новогодних путевок на Шри-Ланку, сообщает пресс-служба АТОР.

Поездка на зимние праздники обойдется примерно в 193 тыс рублей на двоих. По данным ассоциации, цена на путевки ниже, чем авиабилеты "Аэрофлота".

"Перелет на прямом рейсе на маршруте Москва - Коломбо - Москва с вылетом 29 декабря и возвращением 6 января сейчас стоит от 203 тыс рублей на одного пассажира. То есть покупка одних только билетов обойдется в 406 тыс - в два раза больше, чем готовый новогодний пакетный тур", - говорится в сообщении.

Добиться выгодной цены удалось за счет выбора перелета со стыковкой. Выполнять перевозки будет Air Arabia с одной пересадкой - в Шардже.