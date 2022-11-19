Треть всех домов в Анталье покупают иностранцы

По данным Турецкого статистического института (TÜİK), в октябре каждый третий дом в курортной Анталье был приобретен иностранцами. Как пишет турецкая "Хюрриет", из 6300 объектов недвижимости, проданных в Анталье , 2000 пришлись на иностранцев, а в Стамбуле из 17000 резиденций хозяевами 1600 стали граждане других государств.

За Антальей, оказавшейся на первом месте по продажам недвижимости иностранным гражданам, следуют Стамбул и южная провинция Мерсин, где 490 домов были проданы приезжим.

В октябре российские граждане приобрели более 2000 объектов жилой недвижимости в Турции. За ними следуют Иранцы - 498 домов, жители Ирака - 310 домов и граждане Украины - 216 домов.

В январе-октябре продажи жилья иностранцам выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку в 55 тыс. 21200 домов были проданы в Стамбуле, 16800 - в Анталье.

По словам экспертов, спрос со стороны приезжих ведет к увеличению стоимости аренды. Тем не менее темпы роста стоимости арендованного жилья постепенно снижаются.

Правительство ограничило рост арендной платы 25% на период в один год, однако большинство арендодателей игнорируют закон, повышая стоимость аренды жилья гораздо больше.

Стоимость аренды в торговом и финансовом центре Турции, Стамбуле, за прошедший год в среднем выросла на 144% до 10229 лир ($550), а в Анкаре - на 163% до 5466 лир.

В Измире, третьем крупнейшем городе страны, стоимость аренды выросла до 6932 лир или на 154%, а в Анталье, где спрос на недвижимость остается высоким с начала кризиса на Украине, стоимость ренты взлетела на 213% до 10200 лир.