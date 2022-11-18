Почти весь курорт "Эльбрус" забронирован на новогодние праздники

18 ноя. 23:29

Туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) на новогодние праздники, - сообщил заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

"На горнолыжный сезон практически все гостиницы забронированы, на новогодние праздники - уже почти на 100%. Усиленно продается февраль-март", - рассказал Беккаев, передает ТАСС.

Ожидается, что загрузка по сезону будет на 15% выше прошлогодней. На сегодняшний день номерной фонд курорта составляет порядка 7 тыс мест.

"Эльбрус" - всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ. Здесь обустроена самая высокогорная зона катания в стране. На курорте работают 17 км обустроенных трасс и три современные канатные дороги гондольного типа. В 2021 году на курорте побывали 400 тыс человек.