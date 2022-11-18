Газовых заправок "Газпрома" в Сочи будет больше

18 ноя. 23:14

"Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи, построив в регионе три новых газозаправочных объекта, - сообщили в компании.

"Газпром намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - крупнейшем курортном городе России", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Также в ходе прошедшего совещания председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой городского округа Сочи Алексеем Копайгородским был обсужден ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 годы. "Газпром" и правительство Краснодарского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы в 2020 году.

"Перевод транспорта на метан сегодня - это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", - отметил Зубков.

Напомним, в наступающем 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов на природном газе, до 500 единиц, в связи с чем "Газпром" готов построить здесь еще три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция). Сейчас в городском округе действуют два таких объекта "Газпрома".