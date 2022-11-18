Более ста альпинистских маршрутов придумали в Дагестане

18 ноя. 22:51

Федерация альпинизма Дагестана подготовила более сотни новых маршрутов, причем как для опытных альпинистов, так и для новичков. Об этом рассказал президент организации Петр Леонов.

Он подчеркнул, что альпинистские маршруты постоянно обновляются, и на сегодня в республике их насчитывается 124.

"Новая дисциплина альпинизма - скайраннинг, вертикальный километр, гонка на 20 и 50 км, высоты - от 2,3 тыс до 3,5 тыс км, а также рогейн - ориентирование по карте - это совершенно новые маршруты в южном Дагестане", - цитирует Леонова ТАСС.

Президент федерации пояснил, что ряд новых маршрутов были опробованы в начале ноября в окрестностях села Куруш - более 50 альпинистов из регионов РФ собрались там на фестиваль "Ярыдаг".

Напомним, село Куруш находится на высоте 2 560 м над уровнем моря и считается самым высокогорным в Европе.