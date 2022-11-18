Турция завершила подготовку системы подачи газа с месторождения "Сакарья"

18 ноя. 22:39

Система подачи потребителям газа с турецкого месторождения "Сакарья" в Черном море уже проложена, об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в эфире телеканала NTV.

"Прокладка труб на суше и под водой завершена. Система подачи газа потребителям готова", - цитирует его Anadolu.

Глава Минэнерго пояснил, что ресурсами черноморских месторождений Турция сможет пользоваться в течение 25-30 лет.

"На первом этапе добыча составит 10 млн кубометров. Это - наша цель на 2023-й год. Затем будут осуществлены работы по расширению объемов поставок. Приблизительно через 4 года планируется довести добычу до 40 млн кубометров", - поведал министр.

Донмез пояснил, что в результате "Сакарья" сможет "взять на себя" весь газ, используемый в жилых домах страны.

Чиновник надеется, что у Турции не будет проблем с обеспечением газом и этой зимой. Он добавил, что тарифы на "голубое топливо" меняться не будут.