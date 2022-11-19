"Тысяча и одна ночь": сказка, рассказанная в балете

Восток и восточная сказка - любимая тема в истории балетного театра. Своеобразная пластика танца, экзотичные мелодии и ритмы, яркие декорации и костюмы - все это делает спектакли поистине волшебными.

Вспомним, к примеру, знаменитую "Шехеразаду", созданную хореографом Михаилом Фокиным на музыку Николая Римского-Корсакова. Премьера в рамках "Русских сезонов" состоялась в парижской Grand Opera 4 июня 1910 года и была восторженно встречена. В последующие годы поставленная разными балетмейстерами "Шехеразада" шла во многих театрах Советского Союза, но эталонной осталась версия Фокина, которую периодически возобновляют на разных сценах.

К сюжету знаменитых арабских сказок обращался и выдающийся азербайджанский композитор Фикрет Амиров, сочинивший балет "Тысяча и одна ночь". Он побывал во многих странах Востока, изучал местные традиции, исторические и архитектурные памятники, "стремился глубоко проникнуть в музыкальную культуру". "Передо мною стояла задача синтезировать национальное и общечеловеческое", - отмечал композитор.

Либретто "Тысячи и одной ночи" написали Максуд и Рустам Ибрагимбековы, а также Наиля Назирова. За основу они взяли популярный "Рассказ о царе Шахрияре", использовали сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рух, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках. Наиля Назирова также стала балетмейстером-постановщиком, а сценическим оформлением занимался известный художник Тогрул Нариманбеков.

Премьера с успехом прошла в Азербайджанском театре оперы и балета в Баку в 1979 году, затем к прекрасной музыке Фикрета Амирова обращались и другие хореографы.

На московской сцене "Тысячу и одну ночь" впервые показал театр "Кремлевский балет" в 2010 году. Художественный руководитель коллектива Андрей Петров стал хореографом-постановщиком балета, а в качестве художника-сценографа был приглашен прославленный Таир Салахов. Его работы к спектаклю в числе других экспонатов демонстрировались в декабре 2010 года на выставке "Восток Таира Салахова в музыкальном интерьере" в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени Глинки в Москве.

После премьеры эта версия "Тысячи и одной ночи" многие годы с успехом шла на различных сценах как в России, так и за рубежом. Примечателен спектакль, состоявшийся в Москве 26 марта 2019 года. Он был посвящен 90-летию Таира Салахова, в тот вечер юбиляр находился в зале и принимал поздравления. В апреле того же года "Кремлевский балет" представил "Тысячу и одну ночь" в Баку. "Я счастлив, что смог принять участие в этом проекте. Я дружил с Фикретом Амировым, рисовал его портрет и считаю, что эта премьера балета - дань памяти великому композитору", - говорил Таир Салахов.

"В свое время над художественным оформлением спектакля работал великий художник и мой друг Тогрул Нариманбеков. Этот балет прославил азербайджанское балетное искусство", - подчеркивал он.

Обращался к музыке Фикрета Амирова и выпускник Бакинского хореографического училища, известный артист балета и хореограф Эльдар Алиев. Впервые "Тысячу и одну ночь" он поставил в США в 1994 году, а потом были спектакли в других странах. Новую редакцию Эльдар Алиев создал для Приморской сцены Мариинского театра, главным балетмейстером которой стал в 2016 году. "Восток - такая богатая, колоритная, содержательная тема, что здесь просто море деятельности", - обращал внимание он.

По мнению балетмейстера, ему "работать над этой постановкой было проще, чем, к примеру, тому, кто не изучал восточные танцы в школе, не сдавал по ним госэкзамен". "Я человек восточный, эта культура мне родная, танцы, пластика, обряды, обычаи Востока - у меня в крови", - отмечал Эльдар Алиев.

Премьера состоялась в августе 2020 года, а в январе нынешнего года балетная труппа из Владивостока показала спектакль в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, посвятив его 100-летию со дня рождения Фикрета Амирова.