Сотрудница салона сотовой связи продала данные абонентов на Кубани

18 ноя. 21:48

Работница салона сотовой связи и ее приятель подозреваются в нелегальной продаже персональных данных абонентов в Ейске, о преступлении сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Кубани.

Дело расследуется по ч.3 ст.183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

Следствие считает, что 23-летний подозреваемый нашел в мессенджере предложение продать установочные данные мобильных абонентов. Мужчина убедил свою 22-летнюю подругу, работающую в салоне сотовой связи, отдать ему такие сведения, после чего продал эту конфиденциальную информацию заказчику.

О незаконном разглашении сведений, представляющих собой коммерческую тайну, узнали сотрудники кубанского УФСБ.

С подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.