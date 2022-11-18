РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сотрудница салона сотовой связи продала данные абонентов на Кубани

Сотрудница салона сотовой связи продала данные абонентов на Кубани

Работница салона сотовой связи и ее приятель подозреваются в нелегальной продаже персональных данных абонентов в Ейске, о преступлении сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Кубани.

Дело расследуется по ч.3 ст.183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

Следствие считает, что 23-летний подозреваемый нашел в мессенджере предложение продать установочные данные мобильных абонентов. Мужчина убедил свою 22-летнюю подругу, работающую в салоне сотовой связи, отдать ему такие сведения, после чего продал эту конфиденциальную информацию заказчику.

О незаконном разглашении сведений, представляющих собой коммерческую тайну, узнали сотрудники кубанского УФСБ.

С подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version