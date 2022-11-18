РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ФРС рассмотрит все возможные опции нового повышения ставки

ФРС рассмотрит все возможные опции нового повышения ставки

Американская Федеральная резервная система может обсудить все возможные варианты увеличения процентной ставки на заседании, которое пройдет в декабре, сообщила глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс в интервью CNBC.

По ее словам, опция с сохранением ставки в размере 3,75-4% маловероятна.

"Важно сказать, что возможность подъема на 75 базисных пунктов все еще не исключается", - цитирует Коллинс "Интерфакс".

Напомним, ФРС поднимала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях. Большинство аналитиков сходятся на том, что следующее повышение составит 50 б.п.

1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version