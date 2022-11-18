ФРС рассмотрит все возможные опции нового повышения ставки

18 ноя. 21:33

Американская Федеральная резервная система может обсудить все возможные варианты увеличения процентной ставки на заседании, которое пройдет в декабре, сообщила глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс в интервью CNBC.

По ее словам, опция с сохранением ставки в размере 3,75-4% маловероятна.

"Важно сказать, что возможность подъема на 75 базисных пунктов все еще не исключается", - цитирует Коллинс "Интерфакс".

Напомним, ФРС поднимала ставку на 75 б.п. на четырех последних заседаниях. Большинство аналитиков сходятся на том, что следующее повышение составит 50 б.п.