К 2029 году в Северной Осетии заработают сортировочный комплекс и полигон ТКО

18 ноя. 22:14

ООО "Экологический Регион Алания" (ООО "ЭРА") построит в Северной Осетии мусоросортировочный комплекс и современный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), - сообщил начальник отдела регулирования обращения с ТКО и энергосбережения министерства ЖКХ, топлива и энергетики Игорь Портнов.

Общая стоимость проекта - более полумиллиарда рублей, а срок его реализации составляет 7 лет - до 2029 года, инвестор уже начал его разработку, - передает "Интерфакс".

Напомним, ООО "ЭРА" создано в июле 2019 года и занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. 100% долей в уставном капитале компании владеет Артур Хачиров.