Во Владикавказе построят крупный современный жилой комплекс

18 ноя. 21:48

Власти Северной Осетии приняли решение о строительстве во Владикавказе крупного жилого комплекса площадью 6,5 га - проект был поддержан на совете по инвестициям под руководством премьера республики Бориса Джанаева.

"Генеральный директор ООО "Монолит-Бетон" Марат Муриев представил на рассмотрение масштабный проект по строительству во Владикавказе жилого комплекса площадью 6,5 га. Акцент в концепции сделан на наличии в микрорайоне большого разнообразия объектов социальной инфраструктуры и комфортных общественных зон с применением дизайнерских решений", - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, передает ТАСС.

Наряду с жилой застройкой проектом предусматривается школа искусств, детский сад, частная школа, спортивно-оздоровительный комплекс, офисные помещения, магазины, кафе, салоны красоты. Инвестор готов вложить в него 2 млрд рублей собственных средств и 2 млрд рублей - заемных.

Компания приступит к строительству сразу после предоставления ей в аренду земельных участков – они имеются могут быть переданы в арендное пользование, - подтвердил заместитель главы администрации местного самоуправления Владикавказа Зураб Дзоблаев.