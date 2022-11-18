Молодежь Карачаево-Черкесии проведет "Диалоги о важном"

18 ноя. 21:31

Ведущие российские эксперты в рамках проекта "Диалог о важном" расскажут студентам и школьникам Карачаево-Черкесии (КЧР) о межнациональном мире, согласии и толерантности, - сообщает Миннац региона.

Участниками проекта, который нацелен на укрепление единства многонационального народа РФ, гармонизацию межнациональных отношений и патриотическое воспитание подрастающего поколения, станут более тысячи молодых людей из КЧР.

"Мы решили взять актуальный сегодня формат научно-популярной лекции с элементами диалогового общения и рассказать ребятам о важных для всех нас вопросах межнационального мира и согласия. Об истинной толерантности, которая состоит в умении уважать культуру других народов, в стремлении понять другого, в стремлении к взаимному культурному обмену", - отметил глава отдела Миннаца КЧР Асхад Карасов, передает "Интерфакс".

Мероприятия в рамках проекта пройдут на базе школ, колледжей, дворцов культуры республики.