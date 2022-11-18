Абхазия готова наращивать поставки в Россию цитрусовых и меда

18 ноя. 21:15

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сегодня провел встречу с торговым представителем РФ в РА Залиной Кобесовой, в ходе которой стороны договорились наращивать объемы торгового оборота, - сообщает пресс-служба кабмина республики.

"На встрече обсуждались вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Джопуа выделил наиболее важные направления развития экспорта сельхозпродуктов – это поставки на российский рынок цитрусовых фруктов и меда.

"Договорились способствовать наращиванию объемов торгового оборота, создавая благоприятные условия для этого", - уточнили в кабмине.

Также правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер, - добавил вице-премьер.