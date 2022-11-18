Белый дом: ядерная сделка с Ираном вышла из фокуса США

18 ноя. 20:56

Возобновление ядерной сделки с Ираном покинуло фокус внимания США, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"СВПД в настоящее время не находится в центре нашего внимания", - цитирует его ТАСС.

Представитель Белого дома пояснил, что еще до массовых протестов в Иране Вашингтон достиг точки, в которой оказался слишком далеко от Тегерана.

Кирби уточнил, что иранская сторона поднимала темы, не связанные напрямую с ядерной сделкой, "мутила воду".

"И, несмотря на все наши усилия, до протестов [в Иране] нам просто не удалось закрыть с ними сделку", - считает он.