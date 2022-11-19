80-летие Муслима Магомаева отметили в Королёве

В подмосковном Королёве прошел концерт "Орфей XX века", посвященный 80-летию Муслима Магомаева, звучный и чистейший баритон которого старшее поколение может узнать с первых нот. Легендарный голос советской эстрады и оперного театра, выдающийся композитор, талантливый актер, кумир миллионов слушателей – это все о нем. В свое время он стал звеном, связующим солнечный, щедрый Азербайджан и весь Советский союз. Человеку-эпохе рукоплескал весь мир, ведь в нем сочетались великий талант, незабываемый сценический образ и проникновенная поэтическая лирика. 17 августа Магомаеву исполнилось бы 80 лет.

16 ноября в холле королёвского Дома культуры "Юбилейный" поклонникам творчества Магомаева представили выставку, подготовленную Теарой Агаметовой. Здесь были пластинки и фото с автографом бакинского соловья и книга Агаметовой "Долгая любовь моя".

Концертный зал дома культуры был переполнен. Поклонники Магомаева, не скупились на аплодисменты. Зрителям показали документальный фильм о жизни и творчестве Магомаева, после чего концертный зал Дома культуры наполнился чистыми голосами молодых артистов, которые исполнили золотые хиты Магомаева. Песни "Азербайджан", "Свадьба" прозвучали в исполнении Рамазана Рамазанова. В концертной программе также приняли участие Андрей Катков, Мансур Салихов, Татьяна Тронза-Вселикая, Борис Шварцман, инструментально-хореографический ансамбль "Карабах". Особенно зрителей тронула песня "Журавли", проникновенные слова которой о солдатах, не вернувшихся с войны, актуальны и сегодня.

Концерт был организован при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, администрации городского округа Королёв, Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области. Перед концертом с приветственным словом выступили Виталий Замарахин, заведующий отделом по работе с национальными и религиозными организациями, Эльшан Ибрагимов, председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области, и Шамиль Велиев, председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев городского округа Королев.