Строящийся в Адыгее курорт "Лагонаки" станет новым местом притяжения туристов

18 ноя. 20:43

После завершения строительства всесезонного горного курорта "Лагонаки" турпоток в Адыгею вырастет как минимум вдвое и может составить два миллиона человек, - заявила заместитель руководителя комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.

"Сейчас официальный турпоток рассчитывается в полмиллиона человек. Появление нового курорта увеличит его как минимум вдвое, и это по самым скромным оценкам", - рассказала Джаримова, передает РИА Новости.

Учитывая тренды на внутренние поездки, который в долгосрочной перспективе сохранится, вероятно, гостей будет еще больше.

Также проект позволит создать две тысячи новых престижных рабочих мест с зарплатой выше средней по региону. "В первую очередь для выпускников двух университетов Майкопа", - рассказал Директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов.