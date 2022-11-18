Аэропорт Намангана принял первый авиарейс из Маската

18 ноя. 20:31

Оманская бюджетная авиакомпания Salam Air начала полеты между Маскатом и Наманганом.

"Сегодня, 18 ноября в 12:06 по местному времени самолет оманской авиакомпании Salam Air приземлился в Намангане. Борт Airbus A320 Neo, открывший новое направление полетов в Узбекистан: Маскат – Наманган – Маскат, по традиции торжественно встретили водной аркой", – отметили в Uzbekistan Airports, передает Podrobno.uz.

Обратно из Намангана самолет вылетел в 13:55 с 184 пассажирами на борту.

Ожидается, что регулярные рейсы будут из столицы Омана осуществляться один раз в неделю – по пятницам.