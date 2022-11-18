СМИ: ценовой предел для российской нефти могут озвучить 23 ноября

18 ноя. 20:19

Страны G7 23 ноября намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, - передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС, намеченной на следующую среду. Если предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер, хотя сроки данного объявления могут измениться, - отмечают собеседники агентства, передает РИА Новости

Напомним, министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.