Музей Востока открывает электронную библиотеку книг "Московские Кораны"

Государственный музей Востока открывает для читателей электронную библиотеку книг "Московские Кораны". На сайте можно будет узнать о происхождении коранического текста, его значении, истории и происхождении рукописей Корана, а также о художественных особенностях списков, почерках и традициях, в которых они выполнены.

Создатели проекта собрали уникальные списки Священной книги мусульман, датированные X-XIX вв., из разных собраний — Государственного музея Востока, Фонда Марджани, Российской государственной библиотеки, Института востоковедения РАН, Научной библиотеки МГИМО МИД РФ, Архива РАН, Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы. Собранные вместе они повествуют о развитии искусства переписки Корана почти за тысячу лет на огромном пространстве земного шара — от Магриба до Кашмира, от Поволжья до Ирана, от Индии до Дагестана.

Коран, полный текст, Иран, вторая половина XVIII в, Музей Востока

Согласно верованиям мусульман, арабская книга и искусство письма обязаны своим появлением божественному вмешательству, являясь, таким образом, воплощением Слова Бога и сакральным искусством. Первой арабской книгой стал Коран, божественное откровение, ниспосланное людям через пророка Мухаммада в VII в. н.э. — как говорит исламское вероучение. Приемы оформления текста Корана и его украшения были чрезвычайно многообразны, но вместе с тем принципиально едины для всех уголков исламского мира с древности до сего дня. Если причиной такого единства стали богоданность и неизменность, а также сам принцип разделения коранического текста, то многообразие проистекало из богатства художественных традиций исламских земель и эстетических вкусов и фантазии переписчиков и украшателей рукописей.

Коран, полный текст. XIX в., Музей Востока

Электронная библиотека регулярно будет пополняться новыми виртуальными изданиями. Также на сайте проекта представлены видеоматериалы об истории, структуре и оформлении Коранов.

В музее Востока с 3 ноября по 18 декабря 2022 года проходит выставка с одноименным названием — "Московские Кораны", где можно увидеть 40 уникальных списков Священной книги мусульман, датированных X-XIX вв., из разных собраний.

Электронная библиотека Музея Востока "Московские Кораны" создана при поддержке Фонда "История Отечества".