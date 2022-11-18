Власти Кабардино-Балкарии на 90% обновили медицинский спецтранспорт

18 ноя. 19:54

Медицинские учреждения Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня получили девять карет скорой помощи класса "В", реанимобиль и флюорограф, которые направят в муниципальные районы региона.

Высокую оценку оснащенности службы скорой помощи автомобильным транспортом дал и глава региона Казбек Коков, осмотревший новые поступления.

"Мы работаем по федеральным программам, они исполняются в полном объеме, но для нас важно, что мы сегодня можем и республиканские средства направлять на материально-техническое оснащение наших учреждений", - отметил Коков, осматривая флюорограф, приобретенный для тубдиспансера, передает ТАСС.

"Крупные районные медучреждения оснащены флюорографами, а этот будет по графику выезжать в отдаленные, проблемные населенные пункты. Также мы получили девять автомобилей скорой помощи класса "В" и один реанимобиль. Автотранспорт службы скорой помощи региона обновлен на 90%", - рассказал министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

Автомобили скорой помощи будут переданы в Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Центральные районные больницы Баксанского, Зольского, Прохладненского, Терского, Чегемского, Эльбрусского районов, а также Районную больницу с. п. Заюково. Все они оснащены необходимым медицинским и технологическим оборудованием, - пояснили в Минздраве КБР.