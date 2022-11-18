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Арестован срочник, подозреваемый в убийстве сослуживца в Армении

Арестован срочник, подозреваемый в убийстве сослуживца в Армении

Армянский солдат арестован в рамках уголовного дела о смерти другого военнослужащего, рядового Ваге Овсепяна, такое сообщение опубликовала пресс-служба Следственного комитета Армении.

Предварительно установлено, что 15 ноября в 03:20 на позиции воинской части солдат-срочник начал стрелять из автомата Калашникова. Пули попали в старшего по посту, рядового Овсепян. По дороге в госпиталь он умер от ран.

Собраны доказательства, стрелявшему предъявлено обвинение по ч.6 ст.540 (нарушение правил военной службы) УК Армении.

Идет предварительное следствие.

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