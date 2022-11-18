В Петровском округе Ставрополья растет число заболевших туляремией

18 ноя. 19:31

На Ставрополье выросло число случаев туляремии – с таким диагнозом уже госпитализированы 18 человек, тогда как неделей ранее их было всего восемь, - сообщает Минздрав региона.

"На сегодняшний день в Петровском округе края зафиксировано 18 случаев заболевания туляремией", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как сообщил временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Александр Бабыкин, "Ставрополькрайводоканал" в селе Сухая Буйвола, где был обнаружен источник болезни, проводит гиперхлорирование водопроводной воды.

"Проведена дезинфекция водоисточников и водопроводных сетей. Особое внимание уделено источникам воды. Расчищены сами каптажи, а также зоны санитарной охраны. Несколько раз в сутки берутся лабораторные пробы воды. По рекомендации Роспотребнадзора введено временное ограничение на употребление водопроводной воды для питья и приготовления пищи. В село Сухая Буйвола питьевая вода ежедневно подвозится автоцистернами", - написал Бабыкин в своем Telegram-канале.

В крае имеется 54,1 тыс доз вакцины против туляремии, в Петровском округе на начало ноября привиты 7,4 тыс человек, - добавили в краевом Минздраве.

Напомним, туляремия - инфекция, которая характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Передается человеку после контакта с животными или через зараженную пищу и воду.