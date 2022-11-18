Пентагон "не видит необходимости" в восстановлении СВПД

18 ноя. 19:15

В США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, - заявил сегодня заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога, передает РИА Новости.

Также высокопоставленный американский военный отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.