Нелегальный пункт обмена валюты "прикрыли" полицейские в Сочи

18 ноя. 18:53

Сочинские полицейские задержали троих подозреваемых в нелегальном обмене валюты. Об этом сообщается в Telegram-канале городского УВД.

Правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, задержав на одной из улиц Центрального района 36-летнего организатора незаконного бизнеса и двоих его сообщников 38 и 56 лет.

"Предварительно установлено, что злоумышленники без необходимых разрешительных документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту. Для этого они арендовали помещение, находящееся в мастерской по ремонту мобильных телефонов", - пояснили в полиции.

Изъяты деньги в российской и иностранной валюте на сумму около 9 млн рублей, а также прибор для автоматического подсчета и проверки купюр.

В действиях задержанных мужчин усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.172 УК РФ.