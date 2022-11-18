Строящийся флагман ВМС Турции Anadolu впервые принял боевые вертолеты

18 ноя. 18:43

Сегодня на борту строящегося флагмана ВМС Турции – десантного корабля Anadolu – впервые приземлились вертолеты AH-1W Super Cobra и SH-70 Sea Hawk ВС Турции, - сообщает министерство обороны страны.

Вертолеты будут нести боевое дежурство на борту Anadolu, ввод в строй которого намечен на декабрь текущего года, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, строительство флагмана ВМС Турции ведется на оборонной верфи Стамбула с 17 апреля 2016 года, а его испытания находятся на завершающей стадии. Судно TCG Anadolu имеет длину 231 м, ширину - 32 м. При полном снаряжении оно будет весить 27 436 т.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.