Следователи открыли уголовное дело после падения самолета в Северной Осетии

18 ноя. 18:18

Уголовное дело открыто в Северной Осетии после крушения частного самолета, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Накануне ГУ МЧС по республике сообщило о падении одномоторного частного самолета в районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель. На борту воздушного судна был один человек, он не выжил.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - пояснили в ведомстве.

Осмотрено место трагедии, назначены экспертизы.