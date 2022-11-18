Армянские военные и НВФ обстреляли азербайджанские позиции в двух районах

18 ноя. 18:04

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу сегодня днем и вечером, об этом сообщает Минобороны АР.

В 12:50 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Юхары Загалы Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции ВС АР в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Позже, в 17:10, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Вейсялли Физулинского района.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - отметили в Минобороны Азербайджана.