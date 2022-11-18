В Астане начался суд по делу экс-главы КНБ Карима Масимова

18 ноя. 18:15

В суде Астаны начался судебный процесс в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова, - сообщили в Гепрокуратуре.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Обвиняемые Масимов (экс-председатель КНБ) и Садыкулов (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Ергожин (бывший заместитель председателя КНБ) – за насильственный захват власти, превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Осипов (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат (бывший начальник управления КНБ) – по различным частям УК", - рассказали в Гепрокуратуре, передает Sputnik Казахстан.

Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно", - добавили в надзорном органе.