Тбилиси примет новогодний шоколадный фестиваль

18 ноя. 17:52

Новогодний шоколадный фестиваль состоится в Тбилиси 3 и 4 декабря, об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет на открытом праздничном пространстве в Ботаническом саду. Гостей будут ждать Санта-Клаус и другие сказочные персонажи, аниматоры, для них подготовлены розыгрыши, фотозоны и многое другое.

Центральным событием фестиваля станет мастер-класс по приготовлению шоколада. "Будут представлены разнообразные шоколадные конфеты, произведенные в Грузии и импортированные из других стран, горячий шоколад, глинтвейн и коктейли из смеси Coca-Cola", - сказано в анонсе.

В программу войдут ярмарка новогодних изделий, сувениров и праздничных аксессуаров, диджеи порадуют присутствующих музыкой. Посетить фестиваль можно будет с 13:00 до 20:00.

Мероприятие проводится при поддержке мэрии Тбилиси, компаний Coca-Cola и Chocolaterie Artisan.