Президент России провел телефонные переговоры с эмиром Катара

18 ноя. 17:37

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом говорится в сообщении, размещенном 18 ноября на сайте Кремля.

В ходе беседы глава российского государства поздравил эмира Катара с проведением чемпионата мира по футболу, стартующим в ближайшее воскресенье, и пожелал успешного выступления национальной сборной Катара.

В свою очередь эмир Катара поблагодарил российского лидера за тот опыт в проведении мирового первенства, которым поделилась Россия. "Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за то, что российская сторона активно делилась своим опытом проведения мирового футбольного первенства", - рассказали в Кремле.

Лидеры двух стран подтвердили, что стороны заинтересованы в более тесной координации в энергетике, в том числе для обеспечения стабильности на газовом рынке.