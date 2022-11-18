Качество топлива в Дагестане будет контролировать сеть лабораторий

18 ноя. 17:36

Минэнерго Дагестана возьмет на контроль вопрос создания в республике лабораторий контроля качества топлива на АЗС – такое поручение дал глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает пресс-служба главы региона по итогам заседания комиссии по противодействию коррупции.

В ходе заседания заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин отметил, что внедрение в Дагестане таких лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 показателям и испытание его характеристик, что, как ожидается, поднимет уровень оказываемых населению услуг и улучшит работу АЗС, - передает "АиФ-Дагестан".

Качество топлива в Дагестане, согласно исследованиям, ниже, чем, например, в соседних регионах Северного Кавказа, - отметили в Росстандарте.