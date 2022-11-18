Секретарь СБ Армении встретился с главой разведки Индии

18 ноя. 17:33

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян во время рабочего визита в Нью-Дели встретился с советником индийского премьер-министра Аджитом Довалом и главой внешней разведки Индии Самантом Гоэлем. Об этом он написал в соцсетях.

Участники переговоров рассматривали вопросы сотрудничества в сфере безопасности. Григорян отметил, что было подчеркнуто и большое значение организации взаимных визитов на высоком уровне.

Стороны также приветствовали развитие армяно-индийского взаимодействия в области безопасности.

По итогам переговоров, указал секретарь Совбеза Армении, была достигнута договоренность помогать скорейшей реализации запланированных программ в области безопасности.

Напомним, в октябре Индию посетила делегация во главе с министром обороны Суреном Папикяном. Индийская пресса ранее неоднократно писала о крупных военно-технических сделках между странами.