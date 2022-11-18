Улицу к нескольким медцентрам отремонтируют в Нальчике

18 ноя. 17:12

Улица, по которой можно добраться к нескольким региональным медцентрам, будет отремонтирована в Нальчике в следующем году, рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, улица Шогенова будет расширена до четырех полос, там благоустроят тротуары и улучшат освещение, благодаря чему начнет появляться инфраструктура под строящийся микрорайон "Восточный".

"Но там еще сконцентрировано большое количество медицинских учреждений - перинатальный центр, детская клиническая больница. Онкологию строим, там же расположен кардиологический центр. Доступность данных учреждений должна быть на высоком уровне", - подчеркнул Коков.

Глава региона уточнил, что в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для внесения объекта в перечень дорожных работ.

Кроме того, по словам чиновника, на углу с улицей Малой появится новый сквер, места для прогулок, игровые и спортплощадки.