Авиалайнер Москва – Грозный сел в Астрахани из-за заболевшего пассажира

18 ноя. 17:12

Сегодня днем самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Москвы в Грозный рейсом U6 427, был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту стало плохо, - сообщили пассажиры.

Командир лайнера обратился с вопросом, есть ли на борту врач или медсестра. Медики откликнулись. "Пожилого человека спасли, помогли две пассажирки. Капитан воздушного судна выразил им благодарность", – рассказала одна из пассажиров авиарейса Светлана Давидова, передает РИА Новости.

"В Астрахани мы провели часа полтора, ждали пока приедет скорая, заберет пассажира, привезут документы", – рассказала собеседница, самолет уже приземлился в Грозном.

По данным табло аэропорта Домодедово, прилет лайнера обратно (рейс U6 428) в Москву задерживается на два с половиной часа.