Российские телебашни засияют зеленым в поддержку лесов

18 ноя. 16:49

Десятки телебашен по всей России вечером воскресенья окрасятся в зеленый цвет в поддержку акции "Сохраним лес".

"В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция "Сохраним лес" в этот день достигнет цели года по высадке 70 млн деревьев", - сообщили в пресс-службе проекта.

Зеленую подсветку в воскресенье включат телебашни в Москве, Белгороде, Грозном, Сочи, Пятигорске, Брянске, Воронеже, Казани, Нальчике, Назрани, Калуге, Самаре, Твери, Костроме, Кызыле, Мурманске, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Саранске, Саратове, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.

Акция «Сохраним лес» стартовала в сентябре, ее целью было высадить 70 млн деревьев по всей России. Юбилейное дерево высадят в Чечне 20 ноября в Ассиновском лесничестве.