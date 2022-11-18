Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака 5 членов РПК

18 ноя. 16:45

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции на севере Ирака нейтрализовала пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре.

По их данным, боевики были ликвидированы в районе Гара. В их числе оказалась одна из главарей женского крыла РПК, участвовавшая в организации террористических актов в Турции.

Она также планировала нападения на турецких военнослужащих на севере Сирии и инструктировала боевиков РПК для терактов в зоне операции "Коготь-Замок", передает агентство Anadolu.