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Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака 5 членов РПК

Турецкие спецслужбы ликвидировали на севере Ирака 5 членов РПК

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) в ходе операции на севере Ирака нейтрализовала пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре.

По их данным, боевики были ликвидированы в районе Гара. В их числе оказалась одна из главарей женского крыла РПК, участвовавшая в организации террористических актов в Турции.

Она также планировала нападения на турецких военнослужащих на севере Сирии и инструктировала боевиков РПК для терактов в зоне операции "Коготь-Замок", передает агентство Anadolu.

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