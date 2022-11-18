В Грузии заявили, что Украина призывала Тбилиси открыть "второй фронт" против России

18 ноя. 16:37

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что представители украинских властей, являющиеся союзниками грузинской оппозиции, открыто призывали Тбилиси открыть "второй фронт" против России.

"Их задачей было открытие "второго фронта" в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции. Оппозиция является их союзниками. Представьте, если бы эти люди были сегодня у грузинской власти. Есть ли у кого-нибудь сомнения, что в Грузии действительно был бы "второй фронт" и страна бы превратилась в полигон?"- цитирует его РИА Новости.

Руководство Грузии неоднократно заявляло, что не намерено присоединяться к антироссийским санкциям, которые ввел Запад из-за военной операции на Украине.