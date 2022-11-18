В Казахстане остро не хватает программистов и сельхозработников

18 ноя. 16:32

Компания HeadHunter Казахстан рассказала о самых дефицитных кадрах в республике в этом году.

Избыток кадров есть среди охранников, официантов, курьеров, администраторов салонов красоты, фитнес-тренеров и парикмахеров. Домашнему персоналу конкурировать особенно сложно: на одну вакансию претендует 43 человека. В спортклубах и салонах красоты на одну вакансию приходят 15 кандидатов.

При этом дефицит кадров в Казахстане наблюдался в следующих сферах: информационные технологии, сельское хозяйство, финансовый сектор. Высокий спрос сохраняется на сотрудников в сфере продаж.

По данным HeadHunter, в сельском хозяйстве на одну вакансию претендовал один специалист, в продажах - по два кандидата на вакантное место, в информационных технологиях и финансовом секторе - по три кандидата.