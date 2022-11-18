МГИМО будет сотрудничать с университетом из китайского города Шэньчжэн

18 ноя. 15:59

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) подписал соглашение о сотрудничестве в научно-образовательной сфере с Российско-китайским университетом МГУ-ППИ (Московский государственный университет - Пекинский политехнический институт) в городе Шэньчжэнь. Об этом 18 ноября рассказали в посольстве России в Китае.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипломатической миссии, сказано, что документ будет содействовать укреплению культурно-гуманитарных контактов между двумя вузами. В частности, как отмечается, студенты и научные специалисты "будут работать над совместными исследовательскими проектами и обменяются знаниями в области экономики, юриспруденции, международных отношений и политологии в рамках конференций и семинаров".

Предполагается, что подобное сотрудничество позволит университетам продуктивно обмениваться опытом.