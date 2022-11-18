Ратификацию военного соглашения с Турцией одобрили в Ташкенте

18 ноя. 16:19

Сенат Узбекистана одобрил закон о ратификации военного рамочного соглашения с Турцией, сообщает информационная служба верхней палаты страны.

"В ходе 35-го пленарного заседания сената рассмотрен закон "О ратификации военного рамочного соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики". Закон одобрен сенаторами", - сказано в сообщении.

Документ был подписан в марте в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие двустороннего в сфере военной подготовки и образования, кооперации оборонной промышленности, логистики, картографии и гидрографии, обмена опытом борьбы с минами и самодельными взрывными устройствами. Закон направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.