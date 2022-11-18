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Иран запретил ввоз французских автомобилей

Иран запретил ввоз французских автомобилей

Правительство Ирана ввело запрет на ввоз автомобилей французских производителей, сообщает в пятницу агентство Fars.

Данное решение является ответом на антииранские санкции.

"Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства", - заявил пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что иранские власти не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность с помощью санкций.

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