Иран запретил ввоз французских автомобилей

18 ноя. 16:05

Правительство Ирана ввело запрет на ввоз автомобилей французских производителей, сообщает в пятницу агентство Fars.

Данное решение является ответом на антииранские санкции.

"Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства", - заявил пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что иранские власти не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность с помощью санкций.