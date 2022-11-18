Искусственные елки в России подрожали за год на 15-30%

18 ноя. 15:50

В этом году искусственная ель к Новому году обойдется россиянам в среднем на 15-30% дороже, чем год назад, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"На ценах искусственных елей отражается рост затрат на сырье и материалы, а также на логистику. В среднем цены повысились на 15-30%. В 2021 году ели подорожали примерно на 30%", - сообщила она.

Эксперт добавила, что в этом году предложение будет представлено в основном отечественными елями.

Долгова предупредила, что из-за дефицита импортных компонентов страдает и производство елочных игрушек в России, что также сказывается на цене.

"В среднем цены изменились на 5-20% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время цены на наборы пластиковых елочных шаров на сайтах варьируются от 60 рублей до 690,9 рублей; стеклянных шаров - от 110 до 131 рублей за штуку; стеклянные фигурки на елку - от 110 до 240 рублей", - поделилась она.