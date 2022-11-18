В Кремле рассказали о графике Путина на следующую неделю

18 ноя. 15:33

На следующей неделе президент России Владимир Путин очно примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ, будут российско-кубинские переговоры [в Москве]", - сказал представитель Кремля, комментируя графика президента на следующей неделе.

Песков подчеркнул, что у президента запланированы и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что на саммите ОДКБ в Ереване будут обсуждаться будут актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.