Путин и Эрдоган обсудили газовый хаб

18 ноя. 15:17

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также заявили о положительной динамике торгово-экономических связей, планомерному продвижению значимых совместных проектов, включая атомную энергетику.

"Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой Президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного "газового хаба", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств акцентировали важность комплексного и полного выполнения Стамбульских договоренностей, которые недавно были продлены на 120 дней.

В заключение российский лидер еще раз выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с терактом в Стамбуле и заявил о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.