Товары IKEA до конца года появятся на "Яндекс Маркете"

18 ноя. 15:07

"Яндекс Маркет" выкупит остатки товаров компании IKEA в России и до конца года предложит их покупателям, пишет РИА Новости.

"Яндекс Маркет" договорился о выкупе всех товарных запасов российского подразделения IKEA. Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года... Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, - от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома", - сообщили в пресс-службе компании.

Раздел "Товары IKEA и аналоги" на онлайн-площадке появится еще в августе. В нем можно найти товары фабрик, работавших с IKEA, а также продукции шведского бренда, привезенную партнерами из-за рубежа.