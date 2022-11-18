"Газпром" приступил к поставкам газа в Азербайджан в рамках нового договора

18 ноя. 14:58

Во вторник, 15 ноября, российская компания "Газпром" начала поставки газа в Азербайджан по новому договору с компанией SOCAR. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского концерна.



"Пятнадцатого ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО "Газпром экспорт" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)", - говорится в тексте.



Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок составит до 1 млрд куб метров газа.