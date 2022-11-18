Курорт "Лагонаки" в Адыгее оснастят современными канатками

18 ноя. 14:53

Горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее активно обустраивают, появятся "неошале", новые канатные дороги и гостиницы.

"Будет обустроено более 25 километров горнолыжных трасс: синие (70%) и зеленые (30%)", – рассказал директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов на презентации.

Отельный комплекс в стиле "неошале" будет включать 642 номера. Также на территории курорта появятся площадки для ресторанов, магазинов, пунктов проката и другие коммерческие локации, добавил он.

По словам Калашаова, вся инфраструктура разместится за пределами Кавказского природного заповедника, проведены консультации с экологами.

Строительство начнется летом 2023 года. Первый этап проекта оценивается более чем в 20 млрд рублей.